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Лукашенко прибыл в лагерь мигрантов на границе с Польшей

11:55
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Президент Белоруссии выступит перед беженцами

Александр Лукашенко решил лично пообщаться с мигрантами. Президент Белоруссии прибыл в транспортно-логистический центр возле пункта пропуска "Брузги", где размещены беженцы.

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Лукашенко осмотрел территорию лагеря. Запланировано выступление белорусского лидера перед мигрантами.

Как сообщает агентство БелТА, для беженцев в лагере созданы необходимые бытовые условия, чтобы они могли обогреться, нормально переночевать и питаться. Развернута полевая баня, оказывается медицинская помощь.

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