Путин посмертно наградил погибших в шахте "Листвяжная" спасателей

Об этом сообщил врио главы МЧС

Владимир Путин подписал указ о награждении шестерых спасателей, работавших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян. Пятеро из них награждены посмертно, пишет РИА Новости.

Чуприян также рассказал, что обнаруженный живым на шахте оказался спасателем, пропавшим во время спасательной операции.

"Найден живым наш спасатель - Заковряшин Александр. Могу расценить это как чудо. Но чудо делают наши люди", - сказал он. Слова Чуприяна приводит ТАСС.

Ранее на сайте МЧС был опубликован список спасателей, погибших во время поисково-спасательной операции:

— Рылов Алексей Витальевич, 55 лет,

— Носанчук Олег Анатольевич, 53 года,

— Земцев Евгений Викторович, 44 года,

— Назаров Андрей Викторович, 56 лет,

— Аникин Александр Константинович, 33 года.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек, удалось эвакуировать 239 человек. Пострадали 63 человека, 51 человек погиб, в их числе пятеро спасателей.

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