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Найденный живым в шахте "Листвяжная" оказался спасателем

12:03
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Ранее он числился погибшим

Найденный в шахте "Листвяжная" выживший оказался спасателем, который отправился на поиски горняков. Это Александр Заковряшин, который ранее числился погибшим.
Путин посмертно наградил погибших в шахте "Листвяжная" спасателей

Информацию подтвердил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян, передает "ТВ Центр".

"Могу расценить это как чудо", - сказал он.

По словам Чуприяна, спасатель находится в состоянии средней степени тяжести. Его доставят на реанимобиле в Центр охраны здоровья шахтеров в город Ленинск-Кузнецкий.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек, удалось эвакуировать 239 человек. Пострадали 63 человека, 51 человек погиб, в их числе пятеро спасателей.

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