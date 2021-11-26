Найденный живым в шахте "Листвяжная" оказался спасателем

Ранее он числился погибшим

Найденный в шахте "Листвяжная" выживший оказался спасателем, который отправился на поиски горняков. Это Александр Заковряшин, который ранее числился погибшим.

Информацию подтвердил временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян, передает "ТВ Центр".

"Могу расценить это как чудо", - сказал он.

По словам Чуприяна, спасатель находится в состоянии средней степени тяжести. Его доставят на реанимобиле в Центр охраны здоровья шахтеров в город Ленинск-Кузнецкий.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек, удалось эвакуировать 239 человек. Пострадали 63 человека, 51 человек погиб, в их числе пятеро спасателей.

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