ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Опрос показал, как россияне оценивают свое материальное положение

12:23
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Свое материальное положение оценивают как среднее 54% респондентов

Свое материальное положение оценивают как среднее 54% респондентов, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение".
Финансисты оценили влияние нерабочих дней на доходы россиян

Четверть жителей страны (25%) считают свое материальное положение плохим, 19% — хорошим.

При этом 63% опрошенных считают, что их материальное положение за последние два-три месяца практически не изменилось. Ухудшение отметили 29%, улучшение — 7%.

Также 38% респондентов считают, что их материальное положение практически не изменится в ближайший год, 23% ждут его улучшения, а 18% спрогнозировали ухудшение. Затруднились ответить 21%, сообщает РИА Новости.

Ранее в ходе опроса россияне рассказали, на что потратили бы миллион долларов. 43% россиян заявили, что потратили бы выигранный в лотерее миллион долларов на благотворительность.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Деньги
Деньги
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.