Опрос показал, как россияне оценивают свое материальное положение

Свое материальное положение оценивают как среднее 54% респондентов

Свое материальное положение оценивают как среднее 54% респондентов, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение".

Четверть жителей страны (25%) считают свое материальное положение плохим, 19% — хорошим.

При этом 63% опрошенных считают, что их материальное положение за последние два-три месяца практически не изменилось. Ухудшение отметили 29%, улучшение — 7%.

Также 38% респондентов считают, что их материальное положение практически не изменится в ближайший год, 23% ждут его улучшения, а 18% спрогнозировали ухудшение. Затруднились ответить 21%, сообщает РИА Новости.

Ранее в ходе опроса россияне рассказали, на что потратили бы миллион долларов. 43% россиян заявили, что потратили бы выигранный в лотерее миллион долларов на благотворительность.

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