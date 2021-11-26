Глава РФПИ допустил адаптацию "Спутника V" под новый штамм коронавируса

Сделать это можно быстро

Российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" можно адаптировать под новый штамм. Об этом в пятницу, 26 ноября, заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Как уточнил глава РФПИ, в случае необходимости можно будет быстро адаптировать препарат к новому варианту COVID-19, сообщает RT.

В свою очередь, профессор Имперского колледжа в Лондоне Нил Фергюсон выразил опасения, что новый вариант может иметь больший потенциал для обхода существующего иммунитета, чем предыдущие штаммы коронавируса, из-за высокого числа мутаций, сообщает Sky News.

Ранее появились сообщения о новом опасном штамме коронавируса, который содержит сразу 32 мутации. Исследователи обнаружили его уже в Ботсване, ЮАР и в Гонконге. До России штамм пока не добрался.

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