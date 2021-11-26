В Петербурге спустили на воду корабль "Анатолий Шлемов"

Это тральщик для поиска и уничтожения мин

В Санкт-Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны, названный именем вице-адмирала Анатолия Шлемова. Тральщик с уникальными характеристиками станет надежной защитой наших военно-морских баз и уже в следующем году войдет в состав Тихоокеанского флота.

Тральщик "Анатолий Шлемов" - один из 12 новейших кораблей для поиска и уничтожения мин с безопасной дистанции. В состав Военно-морского флота России принято уже пять таких судов. Они уже доказали свою надёжность, и, как говорят моряки, "живучесть". Ее обеспечивает специальный материал - это не металл, а монолитный стеклопластик - самые передовые технологии кораблестроения.

Так выглядит производство: рулоны стеклоткани нарезают самыми обычными ножницами, укладывают в специальную матрицу в 40-50 слоев, друг на друга. Затем вся конструкция заливается клеевой смолой, деталь полимеризуется и застывает.

Композитные суда значительно прочнее и легче традиционных металлических. Водоизмещение "Анатолия Шлемова" меньше тысячи тонн при длине более 60 метров и ширине более 10. А корпус не подвергается коррозии, значит не нужен ежегодный доковый ремонт.

После спуска на воду начнется дооснащение корабля: установка гидроакустических станций, телеуправляемых подводных аппаратов для поиска мин, безэкипажных катеров и других инновационных технологий отечественного производства. Корабли этой серии планируется оборудовать подводными дронами.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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