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В Петербурге спустили на воду корабль "Анатолий Шлемов"

14:56
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Это тральщик для поиска и уничтожения мин

В Санкт-Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны, названный именем вице-адмирала Анатолия Шлемова. Тральщик с уникальными характеристиками станет надежной защитой наших военно-морских баз и уже в следующем году войдет в состав Тихоокеанского флота.

Тральщик "Анатолий Шлемов" - один из 12 новейших кораблей для поиска и уничтожения мин с безопасной дистанции. В состав Военно-морского флота России принято уже пять таких судов. Они уже доказали свою надёжность, и, как говорят моряки, "живучесть". Ее обеспечивает специальный материал - это не металл, а монолитный стеклопластик - самые передовые технологии кораблестроения.

Так выглядит производство: рулоны стеклоткани нарезают самыми обычными ножницами, укладывают в специальную матрицу в 40-50 слоев, друг на друга. Затем вся конструкция заливается клеевой смолой, деталь полимеризуется и застывает.

Композитные суда значительно прочнее и легче традиционных металлических. Водоизмещение "Анатолия Шлемова" меньше тысячи тонн при длине более 60 метров и ширине более 10. А корпус не подвергается коррозии, значит не нужен ежегодный доковый ремонт.

После спуска на воду начнется дооснащение корабля: установка гидроакустических станций, телеуправляемых подводных аппаратов для поиска мин, безэкипажных катеров и других инновационных технологий отечественного производства. Корабли этой серии планируется оборудовать подводными дронами.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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Противоминый корабль "Анатолий Шлемов" ВМФ России
Противоминый корабль "Анатолий Шлемов" ВМФ России
Противоминый корабль "Анатолий Шлемов" ВМФ России
Противоминый корабль "Анатолий Шлемов" ВМФ России
Спуск корабля ВМФ России
Спуск корабля ВМФ России
Противоминый корабль "Анатолий Шлемов" ВМФ России
Противоминый корабль "Анатолий Шлемов" ВМФ России
Противоминый корабль "Анатолий Шлемов" ВМФ России
Противоминый корабль "Анатолий Шлемов" ВМФ России
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