Собянин рассказал о проведении городских фестивалей

По словам мэра, необходимо планировать будущее

В Москве в этом году пройдет традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество". В прошлый Новый год он был отменен из-за эпидемиологической ситуации.

Как заявил сегодня мэр столицы Сергей Собянин в интервью агентству РИА Новости, а также на своей странице "ВКонтакте", что, очевидно, пандемия быстро не пройдёт, но необходимо планировать будущее. Так, столичные власти приняли решение возобновить проведение всех городских фестивалей.

"Мастер-классы, работу в помещениях, концерты будем проводить, только если будет позволять ситуация. Но, в целом, все равно будем фестивали проводить. Вы правильно сказали, "Цветочный джем" проводили. Там же не только инсталляции и торговля работала. Также "Путешествие в Рождество" будет обязательно. Город сегодня уже украшается, будут работать катки, будут работать шале, новогодняя торговля. Все будет работать. И я думаю, что и все остальные фестивали в таком же режиме как минимум будем продолжать", - отметил Собянин.

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