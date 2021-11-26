Доллар и евро подорожали более чем на рубль

При этом фьючерсы на нефть дешевеют

Курс доллара растет в ходе торгов в пятницу, 26 ноября, на Московской бирже более чем на рубль. По состоянию на 12:47 его стоимость составляла 75,7275 рубля (+1,0475).

Курс евро также растет и составляет 85,2825 рубля (+1,5275).

Наряду с этим стоимость январских фьючерсов нефти Brent дешевеет на 4,5% на бирже ICE, до 78,4 доллара за баррель. Нефть бренда WTI с поставкой в январе подешевела на 5,4%, до 73,8 доллара.

По результатам сентября российский рубль стал единственной основной мировой валютой, которая укрепила позиции по отношению к американскому доллару. Как уточнил стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов, это объясняется повышением ключевой ставки Центробанка.

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