Мурашко назвал лучшую комбинацию вакцин для защиты от COVID-19

Ее эффективность превышает 92%

Глава Минздрава России назвал лучшую комбинацию вакцин для защиты от коронавируса. По словам Михаила Мурашко, наиболее хорошие результаты показывает сочетание "Спутника V" с ревакцинацией "Спутником Лайт".

"Буквально вчера я получил данные из регистра вакцинированных - комбинация вакцины "Спутник" и ревакцинация "Спутником Лайт" показывает наиболее хорошие результаты, защиту протективную больше 92%", - приводит ТАСС заявление министра на пленарном заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Общее число зараженных коронавирусом за время пандемии в России составило 9 502 879. В последние сутки, по данным оперштаба, в стране выявлено 34 690 случаев COVID-19.

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