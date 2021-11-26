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Назван самый распространенный возраст матерей в Москве

13:27
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Чаще всего в 2021 году москвички впервые становились мамами в 29 лет

С начала 2021 года чаще всего москвички впервые становились мамами в 29 лет. Об этом в пятницу, 26 ноября, рассказали в пресс-службе управления ЗАГС столицы.
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Самый распространенный возраст матерей при регистрации рождения детей в Москве с начала 2021 года составляет от 29 до 34 лет. На этот возраст приходится 40% от общего количества регистраций рождений в Москве с начала 2021 года.

Большинство москвичек впервые стали мамами в возрасте 29 лет, как и в 202 году. В целом больше всего же женщин в Москве в этом году родили ребенка в 31 год, в 2020 году за аналогичный период этот возраст составил 32 года.

Более 40% москвичек, которые родили ребенка в этом году, стали мамами впервые, 35% женщин в 2021 году родили второго ребенка, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Александр и София в 2021 году сохранили за собой статус самых популярных имен для новорожденных в Москве. Также 2021 год в Москве оказался богат на необычные имена, которые родители выбирают для своих малышей. Например, мальчикам давали имена на космическую, филологическую и географическую темы: Космос, Зевс, Ахиллес, Тесей, Гелиос, Гермес, Енисей, Байкал, Северьян, Эльбрус.

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