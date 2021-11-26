Зеленский объявил о начале войны с олигархами

Президент Украины проводит пресс-марафон

Президент Украины объявил о начале войны с олигархами. По словам Владимира Зеленского, они все опутали своими щупальцами. В то же время, к большому бизнесу в целом власть относится с уважением.

"Я считаю, что мы в начале большого прогресса, мы в процессе и в большой войне по деолигархизации... Их щупальца везде... Мы только начали. Тут нет ничего личного", - заявил Зеленскийво время пресс-марафона, посвященного экватору его пребывания на посту президента.

Украинский лидер подчеркнул, что с уважением относится к большому бизнесу – однако важно, чтобы этот бизнес "не был олигархатом" и не влиял на медиа.

Зеленский пригласил на пресс-марафон журналистов из 30 СМИ. Встреча началась в 13.00 и продлится, по плану, до 16.00, передает РИА Новости.

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