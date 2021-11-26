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Зеленский заявил о подготовке на Украине госпереворота

13:39
  • пятница
  • 26 ноября 2021

К перевороту пытаются привлечь бизнесмена Рината Ахметова

На Украине на 1-2 декабря запланирован государственный переворот. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский объявил о начале войны с олигархами

"У меня есть информация, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. Мне кажется это интересная информация", - сказал он на пресс-марафоне "30 вопросов к президенту Украины".

По его словам, у властей есть агентурная информация, указывающая на попытки привлечь к участию в подготовке переворота Рината Ахметова. При этом Зеленский уверен, что бизнесмена пытаются "подставить".

"Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украины. Это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", - сказал украинский президент. Его слова приводит издание "УНИАН".

Он также сообщил, что страна находится в "большой войне по деолигархизации".

"Мы только начали. Тут нет ничего личного. Я хочу сказать, что я отношусь с уважением к большому бизнесу. Но очень важно, чтобы большой бизнес не был олигархатом и не влиял на медиа", - заявил Зеленский.

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