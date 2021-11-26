Два взрыва: новые подробности происшествия в шахте "Листвяжная"

Первый взрыв привел к гибели шахтеров, второй - к гибели горноспасателей

В шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошло как минимум два взрыва. Об этом в пятницу, 26 ноября, рассказали в региональных экстренных службах.

Уточняется, что при первом взрыве метана погибли шахтеры, второй взрыв привел к гибели горноспасателей.

Глава думского комитета по Арктике и Дальнему Востоку Николай Харитонов призвал после происшествия в Кузбассе ужесточить контроль условий труда в шахтах. Он призвал "частников сегодня трясти, ужесточать контроль".

При этом комиссии, которые создаются по итогам различных чрезвычайных происшествий, часто не меняют ситуации в лучшую сторону, цитирует Харитонова РИА Новости.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек, удалось эвакуировать 239 человек. Пострадали 63 человека, 52 человека погибли, в их числе шесть спасателей. Возбуждены два уголовных дела.

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