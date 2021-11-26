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Мишустин призвал не допустить превращения Курил в офшор

14:04
  • пятница
  • 26 ноября 2021

На островах вводятся особые налоговые преференции

Нельзя допустить появление офшорной зоны на Курильских островах в связи с введением там налоговых преференций. Об этом в пятницу, 26 ноября, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Глава правительства указал на нежелательность того, чтобы на острова "бросились те, кто хочет лишь минимизировать налоги".

Преференции должны получить компании, которые действительно станут работать на Курилах, а не заниматься добычей и переработкой углеводородов, производством подакцизных товаров, выловом крабов, финансовыми и посредническими услугами, цитирует Мишустина РИА Новости.

2 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме, президент России Владимир Путин рассказал о планах освободить бизнес на Курилах от уплаты налогов на прибыль, имущество, от земельного и транспортного налогов, а также установить пониженные страховые взносы в размере 7,6% на десять лет.

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