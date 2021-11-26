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В Госдуме объяснили смысл законопроектов о QR-кодах

14:05
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Суть не в ограничениях, а в сохранении жизни и здоровья россиян

Глава комитета Государственной думы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил на общественных слушаниях в Общественной палате, что правительственные законопроекты о QR-кодах направлены на то, чтобы как можно быстрее вернуться к привычному образу жизни, а также на предупреждение новых волн коронавируса.
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"Если сейчас не сделать это, то мы так и будем шарахаться - за четвертую волну придет пятая, шестая и так далее", - сказал парламентарий (цитата по РИА "Новости").

Он подчеркнул, что суть законопроектов - в сохранении жизни и здоровья граждан, а не в ограничениях. "Они направлены на то, чтобы исправить ситуацию сейчас - мы теряем каждый день большее 1200 пациентов", - отметил депутат.

12 ноября правительство внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте (для междугородных и международных перевозок). До 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, после указанной даты такая возможность останется только у граждан с медотводом.

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