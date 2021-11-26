Ожидается ветер и гололедица

Как следует из прогностической карты на сайте Гидрометцентра, в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы.

"Желтый - погода потенциально опасна", - сказано в сообщении.

Предупреждение действует с 11:00 до 23:00 субботы. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщили, что в выходные в столице ожидается неустойчивая погода, преобладать будет облачность, возможны осадки. В субботу может выпасть 2-3 мм.

В Москве днем в субботу будет +1…+3, в воскресенье +2…+4. В ночные часы ожидается 0…+2.

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