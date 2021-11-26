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Мишустин назначил Новака главой комиссии по расследованию ЧП на "Листвяжной"

14:16
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Премьер поручил оказать помощь пострадавшим

Распоряжение о создании правительственной комиссии по расследованию ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Председатель правительства подчеркнул: главное сейчас-  оказать помощь пострадавшим горнякам.
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"Подписано распоряжение о создании правительственной комиссии под руководством моего заместителя Александра Валентиновича Новака. Нужно оказать всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших. Александр Валентинович, прошу сегодня же провести заседание этой комиссии", - сказал Мишустин на заседании кабмина.

Премьер подчеркнул: причины ЧП на шахте должны быть расследованы самым тщательным образом. Мишустин сообщил, что в Кемеровскую область направлен спецборт с необходимым медицинским оборудованием, передает "Интерфакс". В результате возгорания и взрыва на "Листвяжной" погибли 52 человека, более 60 пострадали.

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