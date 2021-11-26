В России выдали патент еще на одну вакцину от коронавируса

Патент получила компания "Биокад"
Российская биотехнологическая компания "Биокад" получила патент на вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 26 ноября, рассказали в Роспатенте.
Как уточнили в ведомстве, патент выдан на векторной препарат на основе аденовируса пятого типа. После введения вакцины организм человека вырабатывает специфический иммунитет к вирусу COVID-19 за счет использования кодон-оптимизированной нуклеиновой кислоты.
Вакцина также может применяться для профилактики коронавирусной инфекции.
Эксперты Федерального института промышленной собственности, рассматривавшие заявку, проведя информационный поиск и экспертизу, пришли к заключению о патентоспособности вакцины и соответствии ее мировой новизне, сообщает РИА Новости.
Ранее появились подробности о вакцине от коронавируса для подростков "Спутник М". Ее эффективность составила 93,2%. После прививки препаратом у добровольцев сформировался клеточный иммунитет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram