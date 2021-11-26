Захарова: украинских военных учат борьбе с населением

Простые украинцы сегодня живут в условиях внутреннего конфликта

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в эфире Первого канала, что инструкторы обучают военных Украины борьбе с населением страны.

По словам спикера внешнеполитического ведомства, в контексте ситуации в Донбассе поставки на Украину вооружений являются провокационными действиями.

"Заключение в условиях нагнетания ситуации и запугивания граждан самой Украины крупнейших сделок на поставку оружия, такая сделка была заключена с Британией на абсолютно невыгодных условиях, которые будут тяжким бременем ложиться именно на простых граждан Украины", - подчеркнула дипломат.

Она добавила, что сегодня украинцы живут в условиях внутреннего конфликта.

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