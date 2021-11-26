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Власти приняли транспортную стратегию России до 2035 года

14:31
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Будут построены высокоскоростные магистрали, предстоит обновление аэродромной инфраструктуры

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на заседании правительства, что кабмин принял транспортную стратегию страны до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, пишет ТАСС.
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"Документ в полной мере учитывает все поставленные президентом задачи по ускорению социально-экономического развития страны и достижению национальных целей", - отметил председатель правительства.

Он уточнил, что граждане должны тратить как можно меньше времени на дорогу домой или на работу, а поездки должны быть комфортными и безопасными.

"Важно обеспечить высокую связанность и транспортную доступность всей территории, в том числе Арктической зоны и Дальнего Востока", - добавил Мишустин.

Согласно документу, в России будут построены высокоскоростные магистрали, предстоит масштабное обновление аэродромной инфраструктуры, готовится переход более активному использованию внутренних водных путей.

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