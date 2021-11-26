Самолет с главой МИД Швейцарии запросил экстренную посадку в Москве

В полете возникли технические проблемы

Экстренную посадку в Москве совершил самолет с главой МИД Швейцарии. Иньяцио Кассис направлялся в Китай, однако во время полета возникли технические проблемы, борт перенаправили в аэропорт российской столицы.

"Из-за технических проблем самолет Федерального совета, который находился на пути в Китай с федеральным советником Иньяцио Кассисом на борту, был перенаправлен в Москву. Там проверяется, возможно ли дальнейшее путешествие в Китай", - сообщил МИД Швейцарии в Twitter.

В Пекине Кассис планировал представить стратегию правительства Швейцарии по Китаю. Глава МИД на переговорах с китайским коллегой Ван И намеревался обсудить развитие двусторонних отношений, пандемию коронавируса и права человека.

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