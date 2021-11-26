ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Самолет с главой МИД Швейцарии запросил экстренную посадку в Москве

14:38
  • пятница
  • 26 ноября 2021

В полете возникли технические проблемы

Экстренную посадку в Москве совершил самолет с главой МИД Швейцарии. Иньяцио Кассис направлялся в Китай, однако во время полета возникли технические проблемы, борт перенаправили в аэропорт российской столицы.

В Новосибирске экстренно сел самолет из Томска в Москву
Российские самолеты с мигрантами удивили простых европейцев

"Из-за технических проблем самолет Федерального совета, который находился на пути в Китай с федеральным советником Иньяцио Кассисом на борту, был перенаправлен в Москву. Там проверяется, возможно ли дальнейшее путешествие в Китай", - сообщил МИД Швейцарии в  Twitter.

В Пекине Кассис планировал представить стратегию правительства Швейцарии по Китаю. Глава МИД на переговорах с китайским коллегой Ван И намеревался обсудить развитие двусторонних отношений, пандемию коронавируса и права человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Иньяцио Кассис
Иньяцио Кассис
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.