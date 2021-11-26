Названы сроки поступления детской вакцины от коронавируса в оборот

Первые серии препарата уже произведены

Вакцина от коронавирусной инфекции, предназначенная для подростков, поступит в оборот в России примерно через три недели. Об этом в пятницу, 26 ноября, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Как уточнил глава Минздрава, первые серии препарата уже произведены и проходят контроль качества. Это займет около трех недель, по завершении которых вакцину введут в гражданский оборот.

Также Мурашко рассказал, что в России проводится тестирование вакцин от COVID-19 на эффективность против новых штаммов инфекции, сообщает РИА Новости.

Ранее появились подробности о вакцине от коронавируса для подростков "Спутник М". Ее эффективность составила 93,2%. После прививки препаратом у добровольцев сформировался клеточный иммунитет.

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