Голикова назвала регионы-лидеры по уровню иммунитета к COVID-19

Москва и Подмосковье входят в число регионов-лидеров

Москва и Московская область входят в число регионов — лидеров по уровню коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 26 ноября, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Как уточнила замглавы кабмина, в число лидеров входят субъекты Федерации, в которых показатель коллективного иммунитета превышает 70%. Наряду с Москвой и Подмосковьем к ним относятся Севастополь, Чукотка, Тыва, Карелия.

Голикова призвала другие регионы подтягиваться к лидерам и в целом стремиться к цифре 80%.

Вице-премьер также напомнила о важности не только вакцинации, но и своевременной ревакцинации. Она подчеркнула, что можно сделать бесплатно прививку, провести новогодние праздники спокойно и не дать болезни нарушить планы, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин призвал граждан страны своевременно проходить ревакцинацию от коронавируса.

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