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Стала известна дата поездки Путина в Индию

14:37
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Ранее в Кремле сообщили, что визит готовится

Президент России Владимир Путин посетит Индию 6 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
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Там  уточнили, что глава государства обсудит с индийским премьером Нарендрой Моди развитие отношений особо привилегированного стратегического партнерства двух стран. Кроме того, Путин и Моди обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки, включая работу в G20, БРИКС и ШОС.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль занят подготовкой визита.

До этого посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма рассказал, что российско-индийский саммит запланирован на декабрь 2021 года. По словам дипломата, ожидается заключение ряда соглашений - в частности, по обороне, экономике, торговле, науке.

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