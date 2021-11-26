Запад сливает Зеленского? Почему в Киеве резко начали готовиться к войне

Предстоящая зима обещает стать для Украины очень непростой

Время и формат нового контакта Владимира Путина и Джо Байдена пока согласуются, но глава МИД России Сергей Лавров уже подтвердил, что одной из тем будет Украина. К небратьям сейчас активно прибывают иностранные военные советники и поступает вооружение из США и других стран НАТО, западные СМИ печатают подробные планы грядущей российской агрессии, а концентрацией российских войск на границе с Украиной обеспокоилась на неделе Эстония. Причем обеспокоилась всерьез. И вот это пугает уже по-настоящему.

Но если без шуток, то ситуация явно искусственно подогревается, и хотя Белый дом заявил, что говорить о возможной военной помощи Незалежной не готов, сам факт тесного контакта Вашингтона с Киевом обнадеживает команду Владимира Зеленского. А это ведет к дальнейшему обострению обстановки в стране, которая и так уже с 2014 года анонсировала минимум полсотни вторжений России, при этом страшно переживая, что Россия на эту войну ни разу не явилась. А рейтинг "Слуги народа" тем временем стремительно падает, и потому очередное вторжение России назначено на конец января. К этому моменту Киев как раз рассчитывает продлить транзитный договор с Москвой ещё на 15 лет.

В этот раз даже украинские власти не были готовы к статье Bloomberg, сообщившей о предстоящем нападении на Украину. О начале новой информационной компании Киев, похоже, предпочли не оповещать. Оттого местные чиновники и генералы сначала заявляли, что поводов для беспокойства нет, но потом, видимо, сориентировавшись, все же запели в унисон с американской прессой.

"В случае начала конфликта России придется заплатить высокую цену. Мы не пытаемся понять, что в голове у Путина. Это неблагодарное дело. Мы работаем над тем, чтобы у него появилось чёткое понимание: новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Киев был, как всегда, грозен. Как по-другому, когда у твоих границ, по версии уважаемого когда-то издания, залегли десятки тысяч российских десантников. Самолеты и танки прогревают двигатели. Экипажи проверяют боекомплект. И вся эта армада, пишет Bloomberg, ждет лишь отмашки Путина, чтобы напасть.

"Согласно разведданным, Россия планирует атаковать Украину по трём направлениям, включая Крым и территорию Белоруссии. Речь идёт примерно о ста тысячах военных, которым будет обеспечена поддержка с воздуха. На данный момент, как минимум, половина войск уже находится на позициях", - сообщает Bloomberg.

"По сути Украина с этого момента, с момента объявления разведкой о реальной угрозе, обязана войти в состояние мобилизации, объявить военное положение и все, что из этого следует. Более того, нужны международные консультации на уроне первых лиц, на уровне союзников. Вместо этого мы видим, что дискредитируется сама тема безопасности. Что это становится просто предметом политических спекуляций", - убежден политолог Андрей Ермолаев.

И ладно бы это случилось впервые. За последние семь лет Россия готовится к нападению на Украину с завидной регулярностью. Это даже стало своего рода мемом, который уже и у самих украинцев не вызывает ничего, кроме иронии и смеха.

"При Порошенко три раза в год, ну, точно Путин на нас нападал. Вот и при Зеленском началось. И если послушать риторику нашей власти, то все свои промахи они объясняют двумя проблемами. Картошка не выросла, уголь не добывается, газ. Это всё Путин виноват и украинские олигархи", - говорит Алексей Кучеренко, украинский журналист.

"Меня исключительно один вопрос в данной ситуации интересует. Российская Федерация нападет на Украину до того, как закончится газ и уголь. Или после... Исходя из этого, это будет все-таки миротворческая спецоперация. Или же это будет акт агрессии", - сказал Сергей Кравченко, украинский эксперт.

Впрочем, просто так подобные статьи все-таки не появляются, подчеркнули в Кремле.

"Это нагнетание напряженности. Это опять же попытка представить Россию как сторону, которая угрожает процессу урегулирования. И, конечно же, нельзя исключать, что это камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве. Имеется ввиду агрессивное в плане возможного желания решить проблему юго-востока силовыми методами", - прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

И об этом, подчеркнул Дмитрий Песков, свидетельствует масса фактов. Украину накачивают оружием, поставляя туда в том числе и современные образцы. Увеличилось количество провокаций и обстрелов на юго-востоке. На неделе украинские военные сообщили, что впервые применили на фронте американский противотанковый комплекс Javelin. Кроме того, Киев фактически открыто заявил, что не будет более исполнять минские соглашения, которые шесть лет назад помогли остановить войну на Донбассе.

"И Донецк, и Луганск соответствующие обязательства выполняют. Украина из них публично вышла. И вместо того, чтобы дать Украине по рукам и заставить своих клиентов в Киеве выполнять то, что было согласовано, нам говорят: "Давайте лучше ещё раз соберёмся в "нормандском формате". Это путь в никуда. Меня очень тревожит то упрямство, с которым Берлин и Париж не хотят поддерживать выполнение минских договоренностей и хотят всячески выгораживать и оправдывать неприемлемые действия киевского режима", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

То есть конфликт на юго-востоке Украины, не исключено, может вспыхнуть вновь. Тем более, что все эксперты сейчас сходятся во мнении, что Зеленскому он крайне выгоден. Ситуация внутри страны накаляется. Рейтинги доверия президенту продолжают падать.

"Эпоха достоинства переросла в эпоху зла. 56% граждан не согласны с политикой Зеленского. Больше 70% украинцев считают, что страна идёт неправильным курсом", - сказал депутат Рады Юрий Загородный.

Набирает обороты и скандал с провалом операции по задержанию якобы бойцов российской ЧВК, которую Украина планировала осуществить летом прошлого года. Зеленский сначала говорил, что ничего не знал об этом. Потом признался, что был в курсе операции. Но курировал ее не лично, а поручил это делать главе офиса президента Андрею Ермаку. Теперь того называют российским шпионом. А Зеленского призывают уйти в отставку.

"Первоначальную ответственность несёт именно Зеленский. Поэтому увольнение тех или иных людей никак не изменит ситуацию, учитывая, что у нас страной руководит чистый предатель", - убежден депутат Рады Гео Лерос.

Это ещё не наступила зима, которая обещает стать для Украины очень непростой. Стране не хватает ни мазута, ни газа. А те семь кораблей с углем, которые должны прибыть из США в ближайшее время, вряд ли спасут ситуацию.

"Эксперты посчитали, что семь кораблей хватит на десять дней. А по факту веерные отключения уже начались", - заявил украинский эксперт в сфере энергетики Кирилл Молчанов.

Но вместо того, чтобы нормально договориться с Минском о поставках электроэнергии, Киев хочет построить на границе с Белоруссией стену, чтобы оградить Украину от мигрантов. На эти цели профильное министерство уже запросило семь миллиардов гривен. Еще 10 планируют потратить на такое же сооружение, но на границе с Россией, которая тоже могла бы помочь.

"Не имея возможности брать уголь у соседей. Не желая идти на экономические контракты, которые нам бы дали выгоду. Мы, наоборот, ищем себе проблем и упираемся опять в стену. Ну, наверное, нам так кто-то диктует или нам так выгодно. Но я считаю, что это глупая политика, и мы ее проходили. Мы уже девятый, восьмой год находимся на этом пути, который нам не дает развития экономики", - напомнил украинский политик Андрей Спасский.

"Покупательская способность, по оценкам швейцарских банковских институтов, снизилась в четыре раза. Сократилось население на 10 миллионов. Часть осталась на неподконтрольной территории. Часть уехала в поисках лучшей жизни и работы. Самая бедная страна в Европе", - сказал украинский политолог Александр Лазарев.

И это лишь неполный список тех "великих" достижений, которые стали результатом государственного переворота, произошедшего на Украине почти восемь лет назад. Он же стал причиной конфликта на Донбассе, который Зеленский обещал прекратить, но вместо этого снова разжигает. По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Ляшко, первого декабря президент введет в стране военное положение.

Александр Панюшкин, Антон Нагорный, Екатерина Симанович, "В Центре Событий". "ТВ Центр".

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