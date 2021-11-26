Канцлер - новый, проблемы - старые: чего ждать от коалиционного правительства ФРГ

Эксперты опасаются, что новому правительству не хватит компетенции

Сербскому умению лавировать между центрами силы и сидеть даже не на двух, но иногда трех стульях, многим их европейским соседям еще учиться и учиться. Тем более что в этом умении и состоит высокое искусство дипломатии, в последнее время в ЕС все чаще подменяемое пропагандой и "хайли лайкли", а в особо сложных случаях - откровенной профанацией.

Тем интереснее будет понаблюдать за тем, как поведет себя на международной арене новое правительство Германии. Там парламентские партии наконец заключили коалиционное соглашение и сформировали кабинет министров. Новым канцлером станет Олаф Шольц, лидер социал-демократов. А главой МИД - лидер "зеленых" Анналена Бербок, до этого момента к дипломатии не имевшая никакого отношения, зато ярко проявившая себя как человек искренне и люто ненавидящий Россию.

Ангела Меркель получает букет в качестве публичного подарка от своего преемника. Без телекамер Олаф Шольц преподнес уходящей с поста канцлерин метровый куст кизила. Благодаря игре слов на немецком языке, кизил - это напоминание о ее супруге Иоахиме Зауэре, который все эти годы поддерживал Меркель. Теперь она посвящает мужу и семье оставшуюся жизнь. Старое правительство завершает работу. Планы нового кабинета министров объявляет новый канцлер: "Мы хотим осмелиться сделать что-то в отношении защиты климата, реструктуризации нашей промышленности, модернизации страны. Мы хотим добиться большего прогресса".

Формально Шольц еще только кандидат на пост канцлера - но коалиция, которую называют "светофорной", уже все решила. Красные - социал-демократы. Желтые - свободные демократы. Зеленые - сторонники радикальных экологических преобразований. Три партии заключили соглашение и поделили портфели. И уже обнародован список приоритетов. Самый главный - быстрый отказ от ископаемых источников энергии.

"Все подходящие поверхности крыш в будущем будут использоваться для получения солнечной энергии. Для новых коммерческих объектов размещение солнечных батарей станет обязательным, а для новых частных домов это станет нормой", - сказано в документе.

Это уже не зеленый переход, а зеленая революция. Полностью от угольной генерации страна откажется к 2030 году - на восемь лет раньше старых планов. И это при том, что пока возобновляемые источники энергии не дают стабильности. Вот данные за 25 ноября - небо над Германией было затянуто тучами, и солнечные батареи оказались бесполезны. Хотя сутки назад благодаря солнцу получили 10 процентов электроэнергии. Для компенсации потерь приходится сжигать больше газа и угля - до сих пор они покрывают больше половины необходимой потребности. Именно быстрые темпы переориентации энергосистемы стали одной из причин энергетического кризиса в Европе, когда резко дорожал газ или целые города погружались во мрак. Но вывод сделан только один - революция, даже зеленая, с потерями не считается.

"Правительство будет бросать громадные деньги и большую энергию на то, чтобы переход на обновляемые источники совершился в самые кротчайшие сроки. Фактически за 10 лет. Это, конечно, очень утопически. Но в то же самое время это цель, которая поставлена этому правительству. От которой Германия уже отходить не будет", - отметил политолог Александр Рар.

К 2045 году Германия планирует отказаться от природного газа, хотя пока увеличивает объемы его потребления. Вероятно, поэтому в коалиционном документе никак не упоминается "Северный поток - 2". Чувствительную для себя тему намеренно замолчали, оставляя пространство для маневра. Немецкие зеленые раскритиковали новые санкции США в отношении газопровода. Хотя сами всегда были против этого проекта.

"Новые санкции США неприемлемы даже для противников "Северного потока - 2". Именно мы, "зеленые", которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, что это за дружба, к которой стремятся США и при которой на друзей обрушивают санкции, если они ведут дела с третьими сторонами. Газопровод был и остается неправильным решением Германии - не США", - заявил Омид Нурипур, представитель блока "Союз 90/Зеленые" по внешнеполитическим вопросам.

Конечно, вряд ли стоит полагать, что Германия откажется от трансатлантического партнерства. В коалиции прямо дают понять о том, что США для них самая близкая по демократическому духу страна. Однако власть в Германии сменилась - потому что избиратель выбрал тех, кто много и красиво говорил о внутренних проблемах страны.

Партия Меркель уходит в оппозицию, уступая дорогу новичкам. И впервые в коалицию объединились такие слишком разные силы с фантастическими идеями. Как результат - внешняя политика страны на будущее проработана слабо и еще может удивить. России придется выстраивать диалог с новым министром иностранных дел Анналеной Бербок - главой партии "зеленых". Она никогда не имела отношения к дипломатии, но при этом не скрывала крайней неприязни к России, требовала ужесточения санкций и допускала продажу немецких вооружений Киеву.

"Внешняя политика, и это вполне устраивает и Брюссель, и Вашингтон, отдается на откуп "зеленым". В лице госпожи Бербок. Которая олицетворяет собой самые жесткие, радикальные антироссийские настроения, которые на данный момент только есть в Европейском Союзе. Это безусловно сигнал и в адрес Москвы, и в адрес Украины", - объяснил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

В опубликованном соглашении коалиция прямо встает на сторону Киева, требуя почему-то от России прекратить попытки дестабилизации Украины. Нет никаких упоминаний, что в Донбассе идет гражданская война и что украинские власти должны вести прямой диалог со своими же гражданами. Возникает очевидный вопрос - что будет с Минскими соглашениями и "нормандским форматом", которые уже сейчас де-факто заблокированы Украиной.

Эксперты возлагают надежду на трехпартийность коалиции. Демократы в отличие от "зеленых" достаточно прагматично относятся к Москве. Кроме того, в ФРГ российской темой всегда занимался лично канцлер. Может, поэтому в тексте соглашения коалиции появились и вот такие строки: "Германо-российские отношения глубоки и разнообразны. Россия - важный игрок на международной арене. Мы понимаем значение стабильных и основательных отношений и потому продолжаем к ним стремиться".

Новое правительство хочет усилить сотрудничество с нашей страной по вопросам здравоохранения и климата. Кроме того, в планах создать возможность безвизового въезда в Германию российской молодежи до 25 лет. Мотивы понятны, и они вряд ли гуманитарные - это возможность влиять на нашу страну "мягкой силой" через систему обменов, образовательных программ и туризма. Германия все больше хочет сначала изменить партнеров по своим лекалам, а уже потом с ними дружить. И учат жизни не только Россию.

Турцию и Китай упрекают в том, что там не соблюдаются права человека. В Венгрии - кумовство и коррупция, в Польше - огромный дефицит демократии. Так можно обвинить любую страну, где всего лишь национальные интересы идут вразрез с либеральными ценностями. Если так пойдет и дальше, вполне возможно, по мнению экспертов, и движению Германии в лидеры ЕС может загореться красный сигнал светофора.

"Вижу здесь большие пробелы, некомпетентность политики. И какой-то отказ видеть мир многополярным уже. И не видеть реалии. В этом и заблуждение, и опасность действий будущего правительства. Надеюсь, что мы в Германии научимся действовать в рамках понимания чужих интересов. И находя точки опоры с другими странами, которые начинают в мире играть все большую и большую роль", - заметил Рар.

Избрание канцлера в бундестаге намечено на 8 декабря. И, скорее всего, в тот же день Ангела Меркель передаст дела Олафу Шольцу. Вместе с этим министры нового правительства будут назначены на должности. И тогда мы увидим их в деле.

Петр Вершинин, Елена Мекертычева, Филипп Швырев​, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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