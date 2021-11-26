Москвичам назвали дату наступления настоящей зимы

Она придет сразу после рекордного тепла

Рекордное тепло действительно придет в Москву в последние осенние дни. Особенно сильных ливней все же не будет, считает синоптик Александр Шувалов. По словам эксперта, тепло действительно движется в столицу из Восточного Средиземноморья вместе с осадками.

Однако все закончится уже 30 ноября, а 1 декабря в регион придет настоящая зима.

"Она придет с несильными морозами - в пределах -1…-6 градусов. Небольшой снежок, но это уже будет начало настоящей зимы на все начало декабря", — сообщил Шувалов телеканалу "360".

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в последние дни осени москвичей ожидают субтропические ливни.

о субтропических ливнях в последние дни осени москвичей предупредил. Шувалов, в свою очередь, подтверждает, что осадков стоит ждать во второй половине дня в субботу и в первой половине дня в воскресенье. А уже в среду начнется переход к низким температурам и снегу.

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