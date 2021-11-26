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Кремль отверг возможность участия в госперевороте на Украине

15:08
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Россия не занимается такими вещами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что в его стране на 1-2 декабря запланирован государственный переворот.
Зеленский объявил о начале войны с олигархами

"У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Ранее Зеленский заявил, что, согласно имеющимся у него данным, были зафиксированы попытки привлечь к участию в подготовке переворота предпринимателя Рината Ахметова. При этом Зеленский уверен, что бизнесмена пытаются "подставить".

"Я не Янукович, бежать никуда не буду. И не Порошенко, на гибели людей Небесной сотни на бульдозер вылазить не буду. Буду все дни ждать тех, кто там собирается, с удовольствием работать на Банковой", - сказал Зеленский.

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