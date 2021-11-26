В Кремле оценили ситуацию на мировых рынках

Причин для беспокойства нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

В Кремле не увидели причин для беспокойства из-за объемов оттока капитала из России. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация на мировых рынках, в том числе и на российском, волатильна, но причин для беспокойства нет.

"Ситуация волатильная достаточно на мировых рынках. Мы видим, что волатильность достаточно большая. И на наших рынках тоже немалая сейчас волатильность. Рынки все развиваются по синусоиде: деньги и приходят, и уходят. В данном случае нет никаких причин для какой-то обеспокоенности, потому что все фундаментальные основы макроэкономического стабильности соблюдаются", — указал Песков в ходе общения с журналистами (цитата по РИА Новости).

Ранее в BCS Global Markets отметили максимальный с весны 2020 года отток капитала из России. Причина — геополитические опасения инвесторов.

Кроме этого, как пишет "Интерфакс" со ссылкой на обзор финансовой компании, ухудшение эпидемиологической ситуации в регионе создает условия для "идеального шторма" на российских рынках акций, облигаций и других финансовых активов.

По данным Центробанка России, чистый отток капитала из России в январе-октябре составил 65,7 миллиарда долларов, увеличившись в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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