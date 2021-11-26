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На изучение нового штамма COVID-19 потребуется несколько недель

15:22
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Об этом рассказали в ВОЗ

Изучение особенностей нового варианта коронавируса B.1.1.529 потребует нескольких недель. Об этом в пятницу, 26 ноября, рассказал пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер.
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Представитель ВОЗ сообщил о результатах предварительного анализа, согласно которым новый штамм имеет большое количество мутаций, требующих дальнейшего изучения.

Исследователи работают над тем, чтобы лучше понять мутации и то, что они потенциально означают в отношении трансмиссивности (способности передаваться от организма к организму) или вирулентности (степень способности заражать организм) данного варианта.

Наряду с этим изучается потенциальное влияние нового штамма коронавируса на эффективность вакцин против COVID-19 и средств его диагностики, сообщает РИА Новости.

Ранее появились сообщения о новом опасном штамме коронавируса, который содержит сразу 32 мутации. Исследователи обнаружили его уже в Ботсване, ЮАР и в Гонконге. До России штамм пока не добрался.

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