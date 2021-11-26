Первым компонентом вакцины привиты более 6,2 миллиона жителей

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве превысил 70%. Более 6,2 миллиона жителей столицы привиты первым компонентом вакцины от COVID-19, двумя компонентами - более 5,6 миллиона.

По данным портала "Стопкоронавирус.рф" на 26 ноября, уровень коллективного иммунитета в столице составил 71%. Первую прививку сделали 6 252 513 человек, полный курс вакцинации прошли 5 676 308 москвичей. Неделю назад коллективный иммунитет составлял 67,1%.

По всей России уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос до 51,8%. В то же время, как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, ситуация с коронавирусом за последнюю неделю ухудшилась в 13 регионах и остается сложной.

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