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Путин оценил стратегическое партнерство России и Азербайджана

15:29
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Объем товарооборота увеличился на 11%

В пятницу президент России Владимир Путин принял в Сочи азербайджанского коллегу Ильхама Алиева. В ходе переговоров российский лидер оценил стратегическое партнерство двух стран.
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"Наше стратегическое партнерство развивается весьма успешно. Достаточно сказать, что, несмотря на все пандемийные вопросы и ограничения в экономике с этим связанные, все-таки в этом году, за 9 месяцев текущего года, объем товарооборота увеличился у нас на 11%. Это хороший показатель", - сказал Путин (цитата по РИА "Новости").

Также Путин поблагодарил Алиева за поддержку русского языка в Азербайджане.

"340 школ преподают русский язык, 34% школьников Азербайджана учатся так или иначе на русском языке", - отметил президент России.

Кроме того, Путин обратил внимание на то, что трехсторонние переговоры с участием лидеров Армении и Азербайджана нужны для того, чтобы создавались условия для урегулирования в Карабахе, чтобы люди могли спокойно жить.

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