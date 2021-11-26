Сертификаты переболевших коронавирусом за последний год продлят автоматически

Уже вносятся соответствующие поправки в нормативные документы
Действие сертификатов о перенесенной коронавирусной инфекции у ряда граждан будет продлено автоматически. Об этом в пятницу, 26 ноября, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Как уточнил глава Минздрава, сертификат автоматически будет продлен для всех, кто переболел ковидом в течение последнего года. Документ будет действовать один год с момента выздоровления.
В настоящее время вносятся документы о правовом обеспечении такого продления, цитирует Мурашко ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой продлить действие сертификата после перенесенного COVID-19 с шести месяцев до года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram