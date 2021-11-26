Сертификаты переболевших коронавирусом за последний год продлят автоматически

Уже вносятся соответствующие поправки в нормативные документы

Действие сертификатов о перенесенной коронавирусной инфекции у ряда граждан будет продлено автоматически. Об этом в пятницу, 26 ноября, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Как уточнил глава Минздрава, сертификат автоматически будет продлен для всех, кто переболел ковидом в течение последнего года. Документ будет действовать один год с момента выздоровления.

В настоящее время вносятся документы о правовом обеспечении такого продления, цитирует Мурашко ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой продлить действие сертификата после перенесенного COVID-19 с шести месяцев до года.

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