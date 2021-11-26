Зеленский обвинил Порошенко в потере Украиной Крыма

Причастен к этому и бывший секретарь СНБО Турчинов

Президент Украины назвал имена тех, кто, по его мнению, виновен в потере Украиной Крыма и Донбаса. Владимир Зеленский заявил, что к этому причастны бывший украинский лидер Петр Порошенко и экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

По словам Зеленского, он всеми силами стремится решить вопрос конфликта в Донбассе.

"Я не буду бороться за власть, я борюсь за Украину, как бы пафосно это ни звучало. Я борюсь за какие-то важные вещи, которые для меня важно сделать", - заявил украинский лидер во время пресс-марафона, который транслируется на странице президента в Facebook.

Ранее Зеленский заявил, что располагает информацией о готовящейся 1-2 декабря попытке госпереворота в стране при участии России. По словам украинского лидера, в перевороте должен принять участие бизнесмен Ринат Ахметов, а на процесс свержения власти собираются потратить миллиард долларов.

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