Опрос показал отношение россиян к массовой вакцинации от коронавируса

55% респондентов в целом положительно относятся к массовой вакцинации

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, посвященное отношению россиян к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции.

Выяснилось, что 55% респондентов положительно относятся к массовой вакцинации граждан от коронавируса (63% среди жителей Москвы, 64% среди жителей Санкт-Петербурга), 32% относятся к ней отрицательно, а 9% – безразлично.

Решение об обязательной вакцинации большинства работающих в сфере услуг в ряде регионов России 54% опрошенных оценили скорее положительно, 33% – скорее отрицательно, а 9% – безразлично.

60% участников исследования убеждены, что смогут сделать прививку от коронавируса, если у них возникнет такое желание, 9% полагают, что не смогут, 4% не хотят ее делать, а 37% опрошенных утверждают, что уже сделали прививку или затруднились ответить на вопрос.

При этом 65% согласны с мнением о том, что даже сделав прививку от коронавируса, можно заразиться COVID-19, но вакцинированные переносят коронавирус намного легче тех, кто не сделал прививку (68% среди жителей Москвы, 70% среди жителей Санкт-Петербурга), 27% с этим не согласны.

Наряду с этим 61%опрошенных россиян согласны с мнением, что вакцинированные умирают от коронавируса намного реже, чем те, кто не сделал прививку (66% среди жителей Москвы, 65% среди жителей Санкт-Петербурга), 25% с этим не согласны.

Что касается антивакцинной агитации, 64% согласны с мнением, что призывать людей отказаться от вакцинации – значит подвергать их жизнь и здоровье опасности (68% среди жителей Москвы, 69% среди жителей Санкт-Петербурга), 27% россиян так не считают, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские власти не стали вводить обязательную вакцинацию от коронавируса, поскольку это ограничивает права и возможности людей. Она также отметила, что в России в последнее время вакцинация идет более активными темпами.

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