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Число погибших в ДТП с автобусом в Болгарии выросло до 45

15:52
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Расследование происшествия продолжается

Как передает канал BTV со ссылкой на представителей следствия, в Болгарии провели дополнительный осмотр сгоревшего автобуса и обнаружили тело 45-го погибшего.
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Ранее поступала информация о том, что обнаружены 44 тела. Госпитализированы семь человек.

Инцидент с автобусом, возвращавшимся в Скопье из Турции, произошел в непосредственной близости от болгарской столицы на 31-м километре автомагистрали "Струма" во вторник ночью. Автобус ударился в дорожное ограждение, а затем загорелся.

Основная причина ДТП - ошибка водителя. Расследование происшествия продолжается.

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ДТП с автобусом в Болгарии
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