Число погибших в ДТП с автобусом в Болгарии выросло до 45

Расследование происшествия продолжается

Как передает канал BTV со ссылкой на представителей следствия, в Болгарии провели дополнительный осмотр сгоревшего автобуса и обнаружили тело 45-го погибшего.

Ранее поступала информация о том, что обнаружены 44 тела. Госпитализированы семь человек.

Инцидент с автобусом, возвращавшимся в Скопье из Турции, произошел в непосредственной близости от болгарской столицы на 31-м километре автомагистрали "Струма" во вторник ночью. Автобус ударился в дорожное ограждение, а затем загорелся.

Основная причина ДТП - ошибка водителя. Расследование происшествия продолжается.

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