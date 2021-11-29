Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака

Ракам день сулит перемены, у львов забьет ключом финансовый поток

Гороскоп на сегодня, 29 ноября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Прекрасный день для инвестиций, старта нового проекта, рекламных инициатив. Всё пройдёт так легко и прибыльно, что вы сразу не поверите.

Тельцы

Великолепное время, которое стоит направить на увеличение доходов. В ваших руках все нужные инструменты, а в голове - знания, полученные за годы изучения бизнес-процессов. Дерзайте!

Близнецы

Период не годится для крупных покупок, финансирования рискованных проектов или других неоправданных трат. Лучше положите деньги на сберегательный счёт.

Раки

День сулит перемены, к которым вы, возможно, пока не готовы. Но они определённо к лучшему, так что принимайте их с распростертыми объятиями.

Львы

Вы заслужили финансовый поток, который сегодня просто бьёт ключом. Только грамотно используйте каждую копейку, тогда она обязательно вернется, причем в троекратном размере.

Девы

Сегодня в вас зародится множество идей на тему увеличения капитала. Все они пройдут проверку. И даже если некоторые окажутся неправильными, остальные смогут вытянуть бюджет и принести желанную прибыль.

Весы

Хорошее время для покупки техники, инвестирования, поиска бизнес-партнеров. Всё получится, нужно только набраться храбрости и уверенности.

Скорпионы

Период невероятно денежный. Главное - не спугнуть удачу глупыми решениями. Обязательно думайте перед каждой тратой и не беспокойтесь об утерянных возможностях.

Стрельцы

Сегодня лучше не тратить, не занимать, не отправлять деньги. Их можно только получать, чтобы запустить финансовый поток и сделать его полноводным.

Козероги

Будьте терпеливы, искренни, прямолинейны и получите то, что заслужили. Всё окажется на удивление хорошо, лишь доверьтесь звездам.

Водолеи

Сегодня вы сможете воплотить в реальность давние мечты, особенно те, где речь идёт про финансовую составляющую вашей жизни. Всё случится без вашего разрешения, но не стоит переживать. Просто примите дары космоса с благодарностью.

Рыбы

Если вы планировали какие-либо финансовые инициативы, продвижение вашего продукта или другие траты, ведущие к прибыли, настал час воплотить это. Вы гарантированно получите то, на что рассчитывали.

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