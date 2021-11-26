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Московский суд запретил 13 пабликов "ВКонтакте"

16:26
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Они рекламировали незаконные услуги

Таганский суд Москвы запретил 13 пабликов в социальной сети "ВКонтакте", где распространялась реклама услуг нелегального пересечения границы России и Белоруссии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе суда.
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Уточняется, что также в пабликах рекламировалась помощь в незаконной регистрации в Москве, Краснодаре и Волгограде.

"Будет направлено решение суда для включения их URL-адресов в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет как содержащие информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено", - рассказала пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Как отметили в прокуратуре, выявлению информации в интернете с рекламой подобных незаконных услуг ведомство уделяет повышенное внимание.

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