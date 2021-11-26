Южноафриканский штамм коронавируса добрался до Бельгии

В стране зарегистрировали первый случай заболевания

В Бельгии подтвержден первый случай заболевания новым южноафриканским штаммом коронавируса. Об этом сообщили местные власти.

"Пока зарегистрирован один случай", — сказал министр здравоохранения страны Франк Ванденбрук в интервью телеканалу LN24 (цитата по РИА Новости).

Вариант B.1.1.529 был обнаружен в Южной Африке и Ботсване. Новый вариант имеет большое количество мутаций — 32.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург счел преждевременным говорить о том, что новый вариант COVID-19 опаснее предыдущих.

"Количество мутаций говорит о том, что к такому варианту надо относиться с интересом, настороженностью и внимательностью. Но не надо сразу бросаться что-то менять в той системе, которая существует", — заявил академик РАН в беседе с "Интерфаксом".

В России пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым штаммом.

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