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Южноафриканский штамм коронавируса добрался до Бельгии

16:35
  • пятница
  • 26 ноября 2021

В стране зарегистрировали первый случай заболевания

В Бельгии подтвержден первый случай заболевания новым южноафриканским штаммом коронавируса. Об этом сообщили местные власти.

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"Пока зарегистрирован один случай", — сказал министр здравоохранения страны Франк Ванденбрук в интервью телеканалу LN24 (цитата по РИА Новости).

Вариант B.1.1.529 был обнаружен в Южной Африке и Ботсване. Новый вариант имеет большое количество мутаций — 32.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург счел преждевременным говорить о том, что новый вариант COVID-19 опаснее предыдущих.

"Количество мутаций говорит о том, что к такому варианту надо относиться с интересом, настороженностью и внимательностью. Но не надо сразу бросаться что-то менять в той системе, которая существует", — заявил академик РАН в беседе с "Интерфаксом".

В России пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым штаммом.

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