"Большая трагедия": Зеленский - о "Северном потоке - 2"

Украина переживает за свою энергобезопасность

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает газопровод "Северный поток - 2" "большой трагедией" для совей страны, передает ТАСС.

По словам украинского лидера, он рассчитывает, что страны Евросоюза выполнят все обещания об обеспечении энергобезопасности Украины.

"Даже если "Северный поток - 2" будет запущен, Украина должна сделать все, чтобы то, что гарантировали другие европейские государства и США, что нам будет обеспечена энергетическая безопасность, было выполнено", - сказал Зеленский.

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он проходит через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии по дну Балтийского моря. Первую нитку уже заполнили техническим газом, вторая находится в процессе подготовки.

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