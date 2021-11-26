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В Сочи стартовали переговоры Путина, Пашиняна и Алиева

16:56
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Цель трехсторонней встречи - создание условий для возрождения Карабаха

Цель трехсторонней встречи в Сочи — создать условия для возрождения Нагорного Карабаха. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в начале встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Глава государства считает позитивным, что в Карабахе не ведутся полномасштабные боевые действия, хотя и бывают отдельные инциденты. За год для урегулирования ситуации в Карабахе сделано немало, но, к сожалению, не все вопросы урегулированы, отметил Путин.

Президент призвал принять необходимые решения для разблокирования транспортных коммуникаций в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

Кроме этого, Россия, Азербайджан и Армения должны стремиться к укреплению связей, а не к их разрушению, сообщил глава государства. Он отметил, что страны связывают глубокие исторические связи.

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