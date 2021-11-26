В Сочи стартовали переговоры Путина, Пашиняна и Алиева

Цель трехсторонней встречи - создание условий для возрождения Карабаха
Цель трехсторонней встречи в Сочи — создать условия для возрождения Нагорного Карабаха. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в начале встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Глава государства считает позитивным, что в Карабахе не ведутся полномасштабные боевые действия, хотя и бывают отдельные инциденты. За год для урегулирования ситуации в Карабахе сделано немало, но, к сожалению, не все вопросы урегулированы, отметил Путин.
Президент призвал принять необходимые решения для разблокирования транспортных коммуникаций в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.
Кроме этого, Россия, Азербайджан и Армения должны стремиться к укреплению связей, а не к их разрушению, сообщил глава государства. Он отметил, что страны связывают глубокие исторические связи.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram