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Молдавия погасила долг перед "Газпромом"

16:50
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Ранее российская компания выдвинула ультиматум

Газораспределительное предприятие "Молдовагаз" погасило текущую задолженность перед "Газпромом", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"АО "Молдовагаз" перечислило ПАО "Газпром" оплату за природный газ, потребленный в октябре и первой половине ноября текущего года", - сказано в сообщении.

В понедельник "Газпром" выдвинул Молдавии ультиматум - через 48 часов поставки газа в страну будут прекращены, если не окажется погашен приходившийся на 22 ноября платеж.

После этого стало известно, что молдавские власти выделили "Молдовагазу" 1,4 миллиарда леев (79 миллионов долларов). "Газпром" согласился чуть отсрочить платежи.

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