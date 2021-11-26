"Метан давно зашкаливал": вдова горняка рассказала о пожаре на "Листвяжной"

Родственники погибших обвиняют руководство шахты в халатности

В ходе проверок 25 шахт Кемеровской области выявлены многочисленные нарушения в сфере пожарной безопасности и охраны труда. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России. Возбуждены более полусотни административных и уголовных дел, а также внесены несколько представлений об устранении нарушений закона. Состояние здоровья горноспасателя, который сегодня самостоятельно выбрался из шахты "Листвяжная", пока оценивается врачами как тяжелое, нестабильное. Мужчина находится в сознании и уже успел рассказать о своем самочувствии.

- Александр Анатольевич. - Да. - Как вы себя чувствуете? - Замечательно. - Лучше видеть стали сейчас? - Да, получше.

На этих кадрах - тот самый спасатель, который вопреки обстоятельствам выжил в аварийной шахте.

- Я боролся за свою жизнь. Каждый бы так поступил на моем месте.

Александр Заковряшин больше 11 лет работает врачом-спасателем, и в этот раз он спустился под землю, чтобы помочь другим. До сегодняшнего утра спасатель считался погибшим и был награждён Орденом Мужества. Вот составленный некролог. Супруга и 26-летний сын собирались на похороны. Но утром Александр сам поднялся из шахты.

"Это наш медик, про которого спасатели говорили, что он делал... Спасал людей, ставил уколы. Какое-то чудо. Чудо делают наши люди", - заявил врио главы МЧС Александр Чуприян.

Александр находится в реанимации, с переохлаждением и отравлением продуктами горения. Он выбирался больше суток, ничего не помнит, дважды терял сознание.

"Я чувствую себя хорошо. Здесь высококвалифицированные врачи. Всё обошлось. Настоящие герои те, кто погибли. Я боролся за жизнь", - рассказал Заковряшин.

"Более суток он полз, карабкался. Он пользовался приборами. Не исключено, что у него были медикаментозные препараты, которые он вводил, что позволило ему выжить. Но это всё сейчас носит характер предположения, а не фактов", - указал заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин.

Сейчас в больницах Кузбасса находится 51 пострадавший. Среди них горняки и 12 горноспасателей, сегодня врачи уже разрешили коллегам навестить некоторых из них.

Спасённым горнякам, по словам врачей, ничто не угрожает. Однако пока четверо сотрудников шахты находятся в тяжелом состоянии.

"У всех горняков состояние стабильное. От средней степени тяжести до тяжелой. Самые тяжелые пациенты размещены в отделении реанимации. Сегодня опасений, что есть угроза жизни и здоровью для этих пациентов у нас нет", - сообщил замглавы Минздрава Кузбасса Виталий Херасков.

Взрыв в шахте "Листвяжная", который произошел накануне, унёс жизни 46 горняков. Кроме того, погибли 5 спасателей, указом президента они награждены Орденами Мужества посмертно. Сейчас аварийные службы не могут спуститься в лаву. Пробы воздуха показывают, что внутри увеличивается концентрация взрывоопасных газов. На шахту доставлена буровая машина, с её помощью будут проделаны отверстия и в забой закачают инертный газ, чтобы исключить новый взрыв. После этого начнётся подъём тел. Родственники погибших обвиняют руководство шахты в халатности. Якобы о нарушениях знали, но меры не принимались.

"Метан там зашкаливал, это было известно, муж приходил с работы каждый день и говорил, что добром это не кончится, зашкаливало так, что все датчики там пищали, а в ночь с 14 на 15 ноября там был пожар, никаких мер не было принято", - говорит Инна Пиалкина, вдова горняка.

Теперь меры принимают правоохранители. Вот кадры задержания директора шахты, его заместителя и начальника участка.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц. Наказание - до семи лет лишения свободы. Еще одно уголовное дело - по статье "Халатность" - заведено в отношении инспекторов Ростехнадзора. Ведь кто-то проводил проверки на шахте и вполне мог закрыть глаза на имеющиеся нарушения. Расследованием теперь занимается Центральный аппарат Следственного комитета.

"Следователи учтут и тщательно проанализируют все представленные горняками сведения. Как известно, подобные трагедии уже происходили на шахтах Кемеровской области. Ценой этих ошибок всегда являются человеческие жизни. К сожалению, их негативные последствия не стали уроком для тех, кто отвечает за безопасность на подобных объектах", - прокомментировала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Проверки сейчас проводятся на всех шахтах Кузбасса, прокуроры и власти встречаются с работниками угольных предприятий. В посёлке Грамотеино, где произошла трагедия, люди несут цветы к мемориалу на аллее шахтерской славы. В регионе объявлен трёхдневный траур.

Пётр Вершинин. Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram