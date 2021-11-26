Молодых архитекторов пригласили на конкурс "Идеи, преображающие города"

Он продлится до 30 апреля 2022 года
В Москве до 30 апреля 2022 года проводится конкурс среди молодых архитекторов и урбанистов "Идеи, преображающие города". Об этом "ТВ Центру" сообщили организаторы.
Участники и победители конкурса примут участие в образовательных мероприятиях и практиках, проводимых организаторами в онлайн- и офлайн-форматах.
На конкурс принимаются проекты по следующим направлениям:
- благоустройство дворовых территорий;
- формирование общественных пространств;
- благоустройство территорий при учебных заведениях;
- создание малых архитектурных форм (арт-объектов), отражающих особенности развития района.
Также могут быть представлены проекты, связанные с благоустройством и реконструкцией следующих объектов: "Аптекарский огород", парк Горького, объекты в московском метро.
По результатам рассмотрения конкурсных работ лучшие идеи и инициативы будут рассматриваться для дальнейшего развития территорий города.
С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram