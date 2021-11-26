Молодых архитекторов пригласили на конкурс "Идеи, преображающие города"

Он продлится до 30 апреля 2022 года

В Москве до 30 апреля 2022 года проводится конкурс среди молодых архитекторов и урбанистов "Идеи, преображающие города". Об этом "ТВ Центру" сообщили организаторы.

Участники и победители конкурса примут участие в образовательных мероприятиях и практиках, проводимых организаторами в онлайн- и офлайн-форматах.

На конкурс принимаются проекты по следующим направлениям:

благоустройство дворовых территорий;

формирование общественных пространств;

благоустройство территорий при учебных заведениях;

создание малых архитектурных форм (арт-объектов), отражающих особенности развития района.

Также могут быть представлены проекты, связанные с благоустройством и реконструкцией следующих объектов: "Аптекарский огород", парк Горького, объекты в московском метро.

По результатам рассмотрения конкурсных работ лучшие идеи и инициативы будут рассматриваться для дальнейшего развития территорий города.

С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

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