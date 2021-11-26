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Прокуратура проверила 25 шахт в Кузбассе после ЧП на "Листвяжной"

17:24
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Возбуждено 55 административных дел

Генпрокуратура провела проверку безопасности в 25 шахтах в Кузбассе с привлечением специалистов ГИТ, МЧС, Ростехнадзора, сообщила пресс-служба ведомства.
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"Выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности и охраны труда, связанные с необорудованием путей эвакуации, неисправностью электропроводки, непроведением инструктажей по технике безопасности и оценки условий труда, необеспечением средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, нарушениями режима труда и отдыха", - сказано в сообщении.

Возбуждено 55 административных дел, а также - одно уголовное (о халатности).

"Проверки продолжаются, по их результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - заключили в Генпрокуратуре.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление. Под землей были 285 человек. Сейчас погибшими объявлен 51 - 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек. Расследованием трагедии займутся в центральном аппарате СК

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