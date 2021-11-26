Прокуратура проверила 25 шахт в Кузбассе после ЧП на "Листвяжной"

Возбуждено 55 административных дел

Генпрокуратура провела проверку безопасности в 25 шахтах в Кузбассе с привлечением специалистов ГИТ, МЧС, Ростехнадзора, сообщила пресс-служба ведомства.

"Выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности и охраны труда, связанные с необорудованием путей эвакуации, неисправностью электропроводки, непроведением инструктажей по технике безопасности и оценки условий труда, необеспечением средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, нарушениями режима труда и отдыха", - сказано в сообщении.

Возбуждено 55 административных дел, а также - одно уголовное (о халатности).

"Проверки продолжаются, по их результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - заключили в Генпрокуратуре.

25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление. Под землей были 285 человек. Сейчас погибшими объявлен 51 - 46 шахтеров и пять горноспасателей. Госпитализированы 50 человек. Расследованием трагедии займутся в центральном аппарате СК

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram