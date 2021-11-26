Польша передала России осужденного за смертельное ДТП

Инцидент произошел в Волгоградской области в августе 2016 года

Польша экстрадировала в Россию мужчину, приговоренного к пяти годам колонии-поселения за смертельное ДТП в Волгоградской области.

"В пункте пропуска "Багратионовск-Безледы" представители правоохранительных органов Польши передали российским коллегам Намазова Шахина Ахмеда, осужденного за смертельное ДТП", - приводит сообщение пресс-службы МВД ТАСС.

Инцидент произошел в августе 2016 года. Намазов сначала остановился в запрещенном месте, а затем попытался развернуться. В результате произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-21124. Погибла женщина. Виновник ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.

Намазов скрылся от правосудия. Его задержали в Польше в апреле 2021 года.

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