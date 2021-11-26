ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Эрдоган нашел виновных в падении турецкой лиры

18:08
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Валюта девальвировалась с начала года на 70%

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе выступления в Измире в пятницу, что в резком падении курса турецкой лиры виноваты внешние силы.
Турки потребовали отставки Эрдогана из-за обвала лиры

"Эта ставка упадет. Мы не оставим наш народ и наших фермеров на растерзание ставке. Существуют иностранные агенты, которые на нас наступают. Что бы они ни сделали, мы не откажемся от нашей экономической программы", - сказал глава государства (цитата по ТАСС).

Кого именно он имеет в виду, Эрдоган не уточнил.

Турецкая валюта с начала года девальвировалась на 70%. В январе за доллар давали около 7,3 лиры, утром в среду, 24 ноября, - 13,15.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.