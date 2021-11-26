Эрдоган нашел виновных в падении турецкой лиры

Валюта девальвировалась с начала года на 70%

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе выступления в Измире в пятницу, что в резком падении курса турецкой лиры виноваты внешние силы.

"Эта ставка упадет. Мы не оставим наш народ и наших фермеров на растерзание ставке. Существуют иностранные агенты, которые на нас наступают. Что бы они ни сделали, мы не откажемся от нашей экономической программы", - сказал глава государства (цитата по ТАСС).

Кого именно он имеет в виду, Эрдоган не уточнил.

Турецкая валюта с начала года девальвировалась на 70%. В январе за доллар давали около 7,3 лиры, утром в среду, 24 ноября, - 13,15.

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