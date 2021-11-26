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Градского госпитализировали в московскую больницу

18:34
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Артисту стало плохо дома

В Москве госпитализирован музыкант Александр Градский. Артист попал в больницу с подозрением на инсульт, сообщает Telegram-канал 112. Как удалось узнать журналистам, артисту стало плохо дома.

Накануне Градский жаловался на недомогание, однако тогда госпитализация ему не потребовалась. Как писал "Московский комсомолец", у артиста были проблемы с давлением, из-за которых он трижды вызывал врачей.

"Не могу комментировать. Не могу и не хочу, извините", - сказал сын 72-летнего артиста Даниил Градский в беседе с "Пятым каналом".

"ТВ Центр" не располагает официальным подтверждением информации о госпитализации Градского.

Александр Градский (Фрадкин) родился 3 ноября 1949 года в Копейске (Челябинская область). Первую сольную пластинку он выпустил в 1973 году. С 2017 года Градский работает на телевидении.

Видео: смотрите выпуск программы "Временно доступен" с Александром Градским

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