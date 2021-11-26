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Модуль "Причал" пристыковался к МКС

18:39
  • пятница
  • 26 ноября 2021

Его вывел на орбиту корабль "Прогресс М-УМ"

К Международной космической станции пристыковался грузовой корабль "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал", передает РИА "Новости".
Названа дата новой вехи в истории МКС

Корабль запустили с космодрома Байконур на ракете "Союз-2.1б" 24 ноября, через несколько минут он вышел на орбиту. От многофункционального лабораторного модуля "Наука" отчалил грузовик "Прогресс МС-17". Он был успешно затоплен.

"Прогресс М-УМ" пробудет в составе станции почти месяц. Планируется, что его сведут с орбиты 22 декабря.

"Причал" позволит стыковать к МКС в том числе новый российский космический корабль "Орел", предназначенный для лунной миссии.

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Модуль "Причал" пристыковался к МКС
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