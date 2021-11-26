Оперштаб оценил заразность нового штамма коронавируса

Вариант B.1.1.529 имеет большое количество мутаций в гене S-белка

Как сообщил в пятницу федеральный штаб по контролю за распространением COVID-19, в ЮАР и ряде других стран был обнаружен новый штамм коронавируса - B.1.1.529.

"По информации Роспотребнадзора, отличительной чертой данного варианта является то, что у него большое количество мутаций в гене S-белка, которые могут делать его более заразным, а также повлиять на снижение эффективности антител", - говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что на территории России данный штамм пока не обнаружен.

В сложившейся ситуации Россия с 28 ноября ограничит въезд для граждан ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Танзании, Гонконга и Эсватини. Кроме того, приостановка авиасообщения с Танзанией продлена до 1 февраля 2022 года. Для россиян, приезжающих из Великобритании, Израиля и Китая, организуют экспресс-тестирование.

Ранее британские ученые предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса с 32 мутациями.

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